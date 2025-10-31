Clubes brasileiros chegam a oito conquistas de Libertadores nos últimos 10 anos; relembre os campeões

A hegemonia brasileira seguirá na Libertadores desta temporada. Palmeiras e Flamengo farão a decisão da principal competição sul-americana neste ano, em Lima, no Peru. A força dos clubes do Brasil pode ser comprovada ao analisar as últimas 10 edições do torneio continental — contanto a atual temporada.
Com a decisão por vir, o maior país da América do Sul vencerá oito vezes no período, com cinco clubes diferentes. Grêmio, Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Botafogo alcançaram a glória eterna. Agora, Flamengo ou Palmeiras farão a oitava conquista.
Com o título de 2025 já garantido para os brasileiros, o Brasil alcança a Argentina no topo dos vencedores — 25 vezes.
Apenas dois clubes de fora do território brasileiro conseguiram quebrar a hegemonia nos últimos 10 anos. Em 2016, o Atlético Nacional-COL sagrou-se campeão. Dois anos depois, o River Plate ergueu a taça em campanha na qual eliminou o Grêmio na semifinal.
Confira os campeões da Libertadores na últimas 10 edições
- 2025: Palmeiras ou Flamengo
- 2024: Botafogo
- 2023: Fluminense
- 2022: Flamengo
- 2021: Palmeiras
- 2020: Palmeiras
- 2019: Flamengo
- 2018: River Plate
- 2017: Grêmio
- 2016: Atlético Nacional-COL