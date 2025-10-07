A reconstrução do Racing, adversário do Flamengo na Libertadores; assista ao podcast

Adrián Martínez é o destaque do Racing. LUIS ROBAYO / AFP

O Racing está de volta a uma semifinal de Libertadores depois de 28 anos. O time argentino, que ostenta um ótimo retrospecto recente contra brasileiros, será o adversário do Flamengo na busca por uma vaga na decisão da principal competição da América do Sul.

O Mapa da Copa desta semana fala sobre a história do clube, que quase faliu na década de 1990, e é conhecido como um dos cinco grandes do futebol argentino.

Qual o segredo do Racing de Gustavo Costas? Os argentinos têm alguma chance diante do Flamengo de Filipe Luís?

Assista ao Mapa da Copa

O podcast Mapa da Copa, com episódio novo toda semana, pode ser acessado nas principais plataformas de áudio, como Spotify e SoundCloud, além do site e do aplicativo de GZH.