A reconstrução do Racing, adversário do Flamengo na Libertadores; assista ao podcast

O Racing está de volta a uma semifinal de Libertadores depois de 28 anos. O time argentino, que ostenta um ótimo retrospecto recente contra brasileiros, será o adversário do Flamengo na busca por uma vaga na decisão da principal competição da América do Sul.
O Mapa da Copa desta semana fala sobre a história do clube, que quase faliu na década de 1990, e é conhecido como um dos cinco grandes do futebol argentino.
Qual o segredo do Racing de Gustavo Costas? Os argentinos têm alguma chance diante do Flamengo de Filipe Luís?
Assista ao Mapa da Copa
O podcast Mapa da Copa, com episódio novo toda semana, pode ser acessado nas principais plataformas de áudio, como Spotify e SoundCloud, além do site e do aplicativo de GZH.