A final brasileira da Libertadores está ameaçada? Assista ao podcast

Situação do Palmeiras na Libertadores é complicada. Cesar Greco / Palmeiras/Divulgação

Os finalistas da Libertadores serão conhecidos nesta semana. A hegemonia brasileira está ameaçada?

Nos jogos de ida, o Palmeiras foi goleado pela LDU, por 3 a 0, no Equador. O Flamengo, que jogou como mandante, abriu vantagem mínima, de 1 a 0, contra o Racing.

Racing e Flamengo se enfrentam na Argentina na quarta-feira (29). Palmeiras e LDU se reencontram, em São Paulo, na quinta (30). A final brasileira está por um fio?

