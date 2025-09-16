Vélez Sarsfield x Racing pela Libertadores: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

Vélez Sarsfield x Racing se enfrentam nesta terça-feira (16), pela partida de ida das quartas de final da Libertadores. O jogo ocorre às 19h, no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, na Argentina.
Escalações para Vélez Sarsfield x Racing
VÉLEZ: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallán, Aarón Quirós e Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro e Tomás Galván; Maher Carrizo, Imanol Machuca e Michael Santos. Técnico: Guillermo Barros Schelotto.
RACING: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa e Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra e Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez, Adrián Balboa. Técnico: Gustavo Costas.
Arbitragem para Vélez Sarsfield x Racing
Wilton Pereira Sampaio (Brasil), auxiliado por Bruno Pires (Brasil) e Bruno Boschilia (Brasil). VAR: Rodolpho Toski Marques (Brasil).
Onde assistir a Vélez Sarsfield x Racing
A partida será transmitida ao vivo pelo Paramount+ (streaming).