São Paulo x LDU pela Libertadores: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

São Paulo e LDU se enfrentam nesta quinta-feira (25), às 19h, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. A partida ocorre no Morumbi, em São Paulo.
Na ida, no Equador, a LDU venceu por 2 a 0 e pode perder por até um gol de diferença que avança para a semifinal. O clube paulista precisa vencer por três ou mais gols para se classificar de maneira direta.
Escalações para São Paulo x LDU
São Paulo: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Mailton, Bobadilla, Marcos Antônio (Pablo Maia ou Alisson), Rodriguinho e Enzo Díaz; Ferreira (Rigoni) e Luciano. Técnico: Hernán Crespo.
LDU: Gonzalo Valle; Gian Allala, Ricardo Adé e Leonel Quiñónez; Carlos Gruezo, José Quintero, Bryan Ramírez, Gabriel Villamil e Fernando Cornejo; Lisandro Alzugaray e Jeison Medina. Técnico: Tiago Nunes.
Arbitragem para São Paulo x LDU
Alexis Herrera auxiliado por Lubin Torrealba e Alberto Ponte. VAR: Juan Soto (todos da Venezuela)
Onde assistir a São Paulo x LDU
A partida será transmitida ao vivo Paramount+