Racing x Vélez Sarsfield pela Libertadores: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

Racing e Vélez Sarsfield se enfrentam nesta terça-feira (23), às 19h, pela partida de volta das quartas de final da Libertadores. O jogo será no El Cilindro, em Avellaneda. Na ida, o Racing venceu fora de casa por 1 a 0.
Escalações para Racing x Vélez Sarsfield
Racing : Marchiori; Gordon, Quirós, Mammana e Gómez; Bouzat e Aliendro; Carrizo, Galván e Machuca; Santos. Técnico: Guillermo Schelotto.
Vélez Sarsfield: Cambeses; Mura, Pardo, Colombo e Rojas; Sosa, Almendra e Nardoni; Martirena, Martínez e Solari. Técnico: Gustavo Costas.
Arbitragem para Racing x Vélez Sarsfield
Esteban Ostojich (URU), auxiliado por Martin Soppi (URU) e Hector Bergalo (URU). VAR: Andres Cunha (URU).
Onde assistir a Racing x Vélez Sarsfield
O Paramount+ anuncia a transmissão da partida.