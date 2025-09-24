Palmeiras x River Plate pela Libertadores: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

Palmeiras x River Plate se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 21h30min, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. A partida ocorre na Arena do Palmeiras, em São Paulo.
No jogo de ida, o clube paulista venceu por 2 a 1 na Argentina. O empate classifica o Alviverde à semifinal. O River precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar diretamente. Triunfo argentino por um gol de diferença leva a decisão aos pênaltis.
Escalações para Palmeiras x River Plate
Palmeiras: Weverton; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira
River Plate: Armani; Montiel, Rivero e Paulo Díaz; Portillo, Acuña, Enzo Pérez e Nacho Fernández; Castaño, Salas e Borja. Técnico: Marcelo Gallardo
Arbitragem para Palmeiras x River Plate
Andrés Monte auxiliado por Nicolas Taran e Andrés Nievas. VAR: Christian Ferreyra (todos do Uruguai)
Onde assistir a Palmeiras x River Plate
A partida será transmitida ao vivo na RBS TV, ge tv, ESPN e Disney+