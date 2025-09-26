Ônibus do Flamengo é apedrejado antes de decisão pela Libertadores; veja vídeo

Ataque de torcedores argentinos não feriu os membros da comissão técnica flamenguista. Flamengo / Divulgação

Antes mesmo da bola rolar, o jogo de volta das quartas de final da Libertadores entre Flamengo e Estudiantes já conta com episódios lamentáveis. Na chegada ao Estádio Jorge Luís Hirschi, em La Plata, na Argentina, um ônibus do clube brasileiro foi apedrejado.

Segundo a equipe, o veículo transportava parte da comissão técnica até o local da partida. As pedras foram arremessadas no momento de chegada ao estádio.

Em publicação feita nas redes sociais, o Flamengo informou que ninguém ficou ferido, com os danos sendo limitados à janela do ônibus.

As duas equipes entram em campo às 21h30min, valendo uma vaga nas semifinais da competição continental. Na ida, no Rio de Janeiro, o Rubro-Negro venceu por 2 a 1 e tem a vantagem do empate para avançar.

Quem garantir a classificação para a próxima fase irá enfrentar o Racing na semi.

Confira o vídeo publicado pelo Flamengo nas redes sociais