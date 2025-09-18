Flamengo x Estudiantes pela Libertadores: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

Flamengo e Estudiantes se enfrentam nesta quinta-feira (18), às 21h30min, pela partida de ida das quartas de final da Libertadores. O jogo será no Maracanã, no Rio de Janeiro.
Escalações para Flamengo x Estudiantes
Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Saúl, De la Cruz e Arrascaeta; Plata, Pedro e Samuel Lino. Técnico: Filipe Luís.
Estudiantes: Muslera; Román Gómez, González Pírez, Facundo Rodríguez e Arzamendía; Ascacíbar, Amondarain, Palacios, José Sosa e Cetré; Facundo Farías. Técnico: Eduardo Domínguez.
Arbitragem para Flamengo x Estudiantes
Andrés Rojas (COL), auxiliado por Alexander Guzman (COL) e John León (COL). VAR: Nicolas Gallo (COL).
Onde assistir a Flamengo x Estudiantes
ESPN e Disney+ anunciam a transmissão da partida.