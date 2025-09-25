Estudiantes x Flamengo pela Libertadores: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

Estudiantes e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (25), às 21h30min, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. O jogo ocorre no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina.
Escalações para Estudiantes x Flamengo
Estudiantes: Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez e Arzamendia; Amondarain, Ascacíbar, Piovi, Palacios (Medina) e Facundo Farías; Carrillo. Técnico: Eduardo Domínguez.
Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayton Lucas; Jorginho, Saúl e Arrascaeta; Plata, Pedro e Samuel Lino. Técnico: Filipe Luís.
Arbitragem para Estudiantes x Flamengo
Piero Maza auxiliado por Claudio Urrutia e José Retamal. VAR: José Cabero (quarteto chileno).
Onde assistir a Estudiantes x Flamengo
A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e Disney+.