Confira os times classificados para as semifinais da Libertadores

Pelo Flamego, Rossi defendeu duas cobranças na decisão por pênaltis. LUIS ROBAYO / AFP

Estão definidos os quatro semifinalistas da Libertadores. Na quinta-feira (25), os últimos dois times confirmaram a classificação para a penúltima fase do torneio, com direito a um dos confrontos sendo decidido nas penalidades.

O primeiro clube a garantir a classificação foi o Racing, que eliminou o também argentino Vélez Sarsfield. Os dois jogos terminaram com vitória por 1 a 0, sendo que último deles foi disputado na terça-feira (23), em Avellaneda.

Depois, o Palmeiras se juntou na próxima fase ao vencer novamente o River Plate. Na ida, fez 2 a 1, em Buenos Aires. Já na quarta-feira (24), venceu por 3 a 1, de virada.

No último dia de confrontos das quartas de final, o São Paulo acabou sendo eliminado pela LDU, que é treinada pelo gaúcho Tiago Nunes, de Santa Maria. Os equatorianos venceram em casa na ida por 2 a 0 e também venceram no jogo de volta, mas por 1 a 0, no Morumbi.

E o último time a avançar às semifinais foi o Flamengo. Os cariocas venceram o primeiro jogo por 2 a 1, no Maracanã. Contudo, foram derrotados por 1 a 0, na Argentina. Nas penalidades, Rossi defendeu duas cobranças e garantiu o Rubro-Negro na próxima fase.

As semifinais ocorrerão nas datas bases de 22 a 29 de outubro.

Confira os jogos das semifinais