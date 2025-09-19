Confira os resultados dos jogos de ida das quartas de final da Libertadores

Foram quatro partidas nesta semana válidas pelos jogos de ida das quartas de final da Libertadores. Com três brasileiros em campo, dois puderam comemorar vitórias, enquanto um amargou uma derrota fora de casa. As partidas de volta serão disputadas na próxima semana.
O primeiro jogo a ser disputado foi um clássico argentino. Mesmo em casa, o Vélez Sarsfield foi superado pelo Racing por 1 a 0, na terça-feira (16).
No dia seguinte, o Palmeiras fez bonito e venceu o River Plate, em Buenos Aires por 2 a 1, trazendo a vantagem do empate para o duelo em São Paulo.
E nesta quinta-feira (18) foram dois jogos. Em Quito, a LDU complicou a vida do São Paulo por 2 a 1. Já no Maracanã, o Flamengo venceu o Estudiantes por 2 a 1 e depende de um empate para avançar.
Resultados dos jogos de ida das quartas da Libertadores
- Vélez Sarsfield 0x1 Racing
- River Plate 1x2 Palmeiras
- LDU 2x0 São Paulo
- Flamengo 2x1 Estudiantes
Jogos de volta das quartas de final
Terça-feira (23)
- 19h - Racing x Vélez Sarsfield
Quarta-feira (24)
- 21h30min - Palmeiras x River Plate
Quinta-feira (25)
- 19h - São Paulo x LDU
- 21h30min - Estudiantes x Flamengo