Confira os resultados dos jogos de ida das quartas de final da Libertadores

Flamengo fez valer o apoio do torcedor e venceu o Estudiantes no Maracanã. Foto por PABLO PORCIUNCULA / AFP / AFP

Foram quatro partidas nesta semana válidas pelos jogos de ida das quartas de final da Libertadores. Com três brasileiros em campo, dois puderam comemorar vitórias, enquanto um amargou uma derrota fora de casa. As partidas de volta serão disputadas na próxima semana.

O primeiro jogo a ser disputado foi um clássico argentino. Mesmo em casa, o Vélez Sarsfield foi superado pelo Racing por 1 a 0, na terça-feira (16).

No dia seguinte, o Palmeiras fez bonito e venceu o River Plate, em Buenos Aires por 2 a 1, trazendo a vantagem do empate para o duelo em São Paulo.

E nesta quinta-feira (18) foram dois jogos. Em Quito, a LDU complicou a vida do São Paulo por 2 a 1. Já no Maracanã, o Flamengo venceu o Estudiantes por 2 a 1 e depende de um empate para avançar.

Resultados dos jogos de ida das quartas da Libertadores

Vélez Sarsfield 0x1 Racing

River Plate 1x2 Palmeiras

LDU 2x0 São Paulo

Flamengo 2x1 Estudiantes

Jogos de volta das quartas de final

Terça-feira (23)

19h - Racing x Vélez Sarsfield

Quarta-feira (24)

21h30min - Palmeiras x River Plate

Quinta-feira (25)