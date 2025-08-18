Vélez Sarsfield x Fortaleza, pela Libertadores: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

Vélez Sarsfield e Fortaleza se enfrentam nesta terça-feira (19), às 19h, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. O jogo ocorre no estádio Jose Amalfitani, em Buenos Aires, na Argentina.
Na ida, no Brasil, as equipes empataram sem gols. Portanto, quem vencer está classificado. Em caso de novo empate, a decisão vai para os pênaltis.
Escalações para Vélez Sarsfield x Fortaleza
Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emanuel Mammana, Lisandro Magallan e Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro e Tomás Galván; Maher Carrizo, Braian Romero e Imanol Machuca. Técnico: Guillermo Schelotto.
Fortaleza: Helton Leite (João Ricardo); Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Martínez, Lucca Prior; Pikachu, Breno Lopes e Deyverson. Técnico: Renato Paiva.
Arbitragem para Vélez Sarsfield x Fortaleza
André Rojas (COL), auxiliado por Alexander Guzmán (COL) e Miguel Roldán (COL). VAR: Heider Castro (COL)
Onde assistir a Vélez Sarsfield x Fortaleza
ESPN e Disney+ anunciam a transmissão ao vivo da partida.