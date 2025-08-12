Universitario e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira (14), às 21h30min, pelas oitavas de final da Libertadores. O jogo de ida ocorre no Monumental de Lima.
Escalações para Universitario x Palmeiras
Universitario: Vargas; Corzo, Riveros e Benedetto; Polo, Pérez, Ureña, Concha e Carabalí; Valera e Rivera. Técnico: Leonardo Martins.
Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno e Lucas Evangelista; Sosa, Mauricio, Torres e Vitor Roque. Técnico:
Arbitragem para Universitario x Palmeiras
Ainda não divulgada pela Conmebol.
Onde assistir a Universitario x Palmeiras
- A ESPN e o Disney+ anunciam a transmissão.