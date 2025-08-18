São Paulo x Atlético Nacional, pela Libertadores: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

São Paulo x Atlético Nacional: tudo sobre o jogo das oitavas de final da Libertadores. Arte GZH

São Paulo e Atlético Nacional se enfrentam nesta terça-feira (19), às 21h30min, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. O jogo ocorre no Morumbi, em São Paulo.

Na ida, na Colômbia, as equipes empataram sem gols. Portanto, quem vencer está classificado. Em caso de novo empate, a decisão vai para os pênaltis.

Escalações para São Paulo x Atlético Nacional

São Paulo: Rafael, Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric Soares, Bobadilla, Marcos Antônio, Alisson (Rodriguinho) e Enzo Díaz; Luciano e Ferreira (André Silva). Técnico: Hernán Crespo.

Atlético Nacional: Castillo Moreno; Castro, García Valero, Haydar e Salazar; Campuzano, Rivero Almario, Moreno e Bauza; Arce e Batista. Técnico: Javier Marcelo Gandolfi.

Arbitragem para São Paulo x Atlético Nacional

Maximiliano Ramirez (ARG), auxiliado por Cristian Navarro (ARG) e Pablo González (ARG). VAR: Silvio Trucco (ARG)

Onde assistir a São Paulo x Atlético Nacional

A partida será transmitida ao vivo na Paramount+.

Tempo real de São Paulo x Atlético Nacional