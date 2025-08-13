Quem é Edwin Cardona, que perdeu dois pênaltis contra o São Paulo pela Libertadores

Rafael defendeu a cobrança de Cardona aos 22 minutos do segundo tempo. Rubens Chiri / São Paulo / Divulgação

Edwin Cardona sentiu na noite desta terça-feira (12) um gosto muito parecido com que Martin Palermo provou quando perdeu três pênaltis em 1999, na partida entre Argentina e Colômbia, pela Copa América de 1999.

O meia do Atlético Nacional perdeu duas penalidades contra o São Paulo, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O primeiro desperdício veio ainda na primeira etapa, aos 13 minutos, quando o jogador bateu mal e para fora.

Já na segunda etapa, mais uma oportunidade para o colombiano. Contudo, novamente não soube aproveitar, fazendo com que o goleiro Rafael defendesse a penalidade aos 22 minutos e garantindo o zero no placar até o fim o confronto.

Por mais que tenha prejudicado e muito o seu time neste primeiro jogo contra os brasileiros, Cardona saiu aplaudido pelo torcedor do Atlético Nacional, que lotou o tradicional estádio Atanasio Girardot.

Confira as cobranças desperdiçadas por Cardona:

Três passagens pelos Verdolagas

Natural de Medellín, cidade do clube onde ele é 10 e faixa, o jogador de 32 anos, que tem contrato com o com o Atlético Nacional até 31 de dezembro de 2026, começou nas categorias de base dos Verdolagas em 2006 até subir para o profissional, em 2009.

Em sua primeira passagem pelo time de Pablo Escobar, o meio-campo foi campeão colombiano em 2011. Na sequência do título Apertura, foi emprestado ao Santa Fe, onde também foi campeão nacional. Na sequência, transferiu-se ao Junior de Barranquilla, onde retornou sem título ao Atlético para conquistar outro Apertura, desta vez em 2014, ano que também foi convocado pela seleção colombiana pela primeira vez.

Depois disso rodou por times como o Monterrey, Boca Juniors, Pachuca, Tijuana, Racing e América de Cali até retornar pela terceira vez ao bicampeão da Libertadores, onde se encontra até os dias atuais. Em todas estas passagens, foi campeão apenas no Boca com o título do campeonato argentino de 2017/18.

Prêmios individuais