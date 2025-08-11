Peñarol x Racing pela Libertadores: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

Peñarol e Racing se enfrentam nesta terça-feira (12), às 21h30min, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O jogo ocorre no Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu.
Escalações para Peñarol x Racing
Peñarol: Cortes; Gularte, Herrera, Méndez e Olivera; Sosa e Trindade; Cabrera, Léo Fernández, Garcia e Maximiliano Silvera. Técnico: Diego Aguirre.
Racing: Arias; Di Cesare, Sosa e Garcia; Mura, Almendra, Juan Nardoni e Rojas; Solari, Adrian Martinez e Vergara. Técnico: Gustavo Costas.
Arbitragem para Peñarol x Racing
Raphael Claus, auxiliado por Bruno Pires e Rafael Alves. VAR: Wagner Reway (quarteto brasileiro).
Onde assistir a Peñarol x Racing
A partida será transmitida ao vivo na ESPN e no Disney+.