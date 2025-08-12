Libertad e River Plate se enfrentam nesta quinta-feira (14), às 21h30min, pelas oitavas de final da Libertadores. O jogo de ida ocorre no Estádio Tigo La Huerta, em Assunção.
Escalações para Libertad x River Plate
Libertad: Martín Silva; Iván Ramírez, Marín Cáceres, Jacquet e Fretes; Caballero, Cardozo Lucena e Rodrigo Villalba; Marcelo Fernández, Óscar Cardoso e Aguilar. Técnico: Sergio Aquino.
River Plate: Armani; Bustos, Pezzella, Martínez Quarta e Acuña; Enzo Pérez, Castaño e Nacho Fernández; Mastantuono, Colidio e Driussi. Técnico: Marcelo Gallardo.
Arbitragem para Libertad x River Plate
Ainda não divulgada pela Conmebol.
Onde assistir a Libertad x River Plate
- O Paramount+ anuncia a transmissão.