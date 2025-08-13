Horário e onde assistir aos jogos da Libertadores hoje

As oitavas de final da Libertadores, que começaram na terça-feira (12), seguem nesta noite com mais dois confrontos de ida.
O Cerro Porteño pega o Estudiantes às 19h, enquanto o Flamengo recebe o Inter às 21h30min.
Veja onde acompanhar as partidas.
Cerro Porteño x Estudiantes (19h)
Cerro Porteño e Estudiantes se enfrentam às 19h. O jogo ocorre no estádio La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai.
A ESPN e a Disney+ anunciam a transmissão do confronto, que também contará com a cobertura em tempo real em GZH.
Flamengo x Inter (21h30)
Inter e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 21h30min. O jogo ocorre no Maracanã, no Rio de Janeiro.
A ESPN, a Disney+ e a Globo anunciam a transmissão do confronto, que também contará com a cobertura da Jornada Digital da Gaúcha a partir das 19h.