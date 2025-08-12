Fortaleza x Vélez Sarsfield pela Libertadores: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

Fortaleza e Vélez Sarsfield se enfrentam nesta terça-feira (12), às 19h, pela ida das oitavas de final da Libertadores. O jogo ocorre na Arena Castelão, em Fortaleza.
Escalações para Fortaleza x Vélez Sarsfield
Fortaleza: Helton Leite, Mancuso, Kuscevic, Gustavo Mancha, Weverson; Lucas Sasha, Rossetto, Lucca Prior; Marinho, Breno Lopes e Deyverson.. Técnico: Renato Paiva.
Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emanuel Mammana, Lisandro Magallan e Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro e Tomás Galván; Maher Carrizo, Braian Romero e Imanol Machuca. Técnico: Guillermo Schelotto.
Arbitragem para Fortaleza x Vélez Sarsfield
Derlis Lopez, auxiliado por Bruno Roberto Cañete e Eduardo Britos. VAR: Emerson de Almeida Ferreira (quarteto paraguaio)
Onde assistir a Fortaleza x Vélez Sarsfield
A partida será transmitida ao vivo na ESPN e no Disney+.