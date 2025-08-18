Estudiantes x Cerro Porteño: tudo sobre o jogo das oitavas de final da Libertadores.

Estudiantes e Cerro Porteño se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 19h, pelas oitavas de final da Libertadores. O jogo de volta ocorre no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina. Na ida, o Estudiantes venceu por 1 a 0.