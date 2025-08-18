Estudiantes e Cerro Porteño se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 19h, pelas oitavas de final da Libertadores. O jogo de volta ocorre no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina. Na ida, o Estudiantes venceu por 1 a 0.
Escalações para Estudiantes x Cerro Porteño
Estudiantes: Muslera; Meza, González Pírez, Facundo Rodríguez e Arzamendia; Ascacíbar, Alexis Castro e Medina; Palacios, Carrillo e Cetré. Técnico: Eduardo Domínguez.
Cerro Porteño: Martín Arias; Matías Pérez, Quintana e Riveros; Morel, Wilder Viera, Rodrigo Gómez e Fabrício Domínguez; Jonatán Torres, Iturbe e Aliseda. Técnico: Diego Martínez.
Arbitragem para Estudiantes x Cerro Porteño
Jesús Valenzuela, auxiliado por Jorge Urrego e Tulio Moreno (trio venezuelano). VAR: Carlos Orbe (Equador)
Onde assistir a Estudiantes x Cerro Porteño
- A ESPN e o Disney+ anunciam a transmissão.