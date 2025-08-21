Em jogo sem gols, Estudiantes segura Cerro Porteño e avança na Libertadores para enfrentar Inter ou Flamengo

Jogo terminou 0 a 0 na Argentina. JUAN MABROMATA / AFP

O Estudiantes é mais uma equipe garantida nas quartas de final da Libertadores 2025. O clube argentino empatou sem gols com o Cerro Porteño, nesta quarta-feira (20), no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, e garantiu a classificação por ter vencido no Paraguai por 1 a 0.

Agora, o Estudiantes aguarda Inter ou Flamengo, que se enfrentam a partir das 21h30min, no Beira-Rio. Independente do adversário, o jogo da volta nas quartas de final será em La Plata, porque o clube argentino teve campanha melhor na fase de grupos.

O jogo foi equilibrado e com poucas chances de gol para ambas as equipes. O Cerro precisava do resultado, mas parou na boa marcação do Estudiantes, que soube segurar o resultado conquistado na ida.