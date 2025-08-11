Conmebol define estádio da final da Libertadores 2025

A Conmebol oficializou nesta segunda-feira que a decisão da Copa Libertadores de 2025 será disputada no estádio Monumental, em Lima, no dia 29 de novembro. A escolha da cidade já havia sido anunciada, mas teve o estádio confirmado pela Conmebol nesta quarta.
O imponente palco, casa do Universitario, carrega memórias recentes na história do torneio. Foi lá que, em 2019, o Flamengo superou o River Plate, de virada, por 2 a 1, para conquistar o bicampeonato continental, no primeiro formato de decisão em jogo único.
Antes de abrigar a final, o Monumental será testado nesta quinta-feira (14), quando o Universitario recebe o Palmeiras, pelo jogo de ida das oitavas de final.
O chaveamento atual alimenta a possibilidade de uma nova decisão com presença do futebol brasileiro. De um lado, São Paulo, Botafogo e Palmeiras se concentram na disputa; do outro, Fortaleza, Flamengo e Internacional mantêm viva a expectativa de avançar até Lima.
A Conmebol também confirmou o local da final da Copa Sul-Americana de 2025. No dia 22 de novembro, o estádio Ramón Tahuichi Aguilera, em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, será o cenário para o encerramento da segunda competição mais importante do continente.