Conmebol define estádio da final da Libertadores 2025

Local já recebeu a final da Libertadores em 2019. Divulgação / Conmebol

A Conmebol oficializou nesta segunda-feira que a decisão da Copa Libertadores de 2025 será disputada no estádio Monumental, em Lima, no dia 29 de novembro. A escolha da cidade já havia sido anunciada, mas teve o estádio confirmado pela Conmebol nesta quarta.

O imponente palco, casa do Universitario, carrega memórias recentes na história do torneio. Foi lá que, em 2019, o Flamengo superou o River Plate, de virada, por 2 a 1, para conquistar o bicampeonato continental, no primeiro formato de decisão em jogo único.

Antes de abrigar a final, o Monumental será testado nesta quinta-feira (14), quando o Universitario recebe o Palmeiras, pelo jogo de ida das oitavas de final.

O chaveamento atual alimenta a possibilidade de uma nova decisão com presença do futebol brasileiro. De um lado, São Paulo, Botafogo e Palmeiras se concentram na disputa; do outro, Fortaleza, Flamengo e Internacional mantêm viva a expectativa de avançar até Lima.