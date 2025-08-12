Botafogo e LDU se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 19h, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O jogo ocorre no Engenhão, no Rio de Janeiro.
Escalações para Botafogo x LDU
Botafogo: John; Vitinho, Barboza, David Ricardo e Alex Telles; Marlon Freitas (Allan), Danilo, Montoro e Savarino; Artur e Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti
LDU: Gonzalo Valle; Daniel de la Cruz, Ade, Mina e Quiñónez; Villamil, Cornejo, Ramírez e Alvarado; Estrada e Alzugaray. Técnico: Tiago Nunes.
Arbitragem para Botafogo x LDU
Wilmar Roldán (COL), auxiliado por John Alexander León (COL) e Sebastián Vela (COL). VAR: David Rodríguez (COL)
Onde assistir a Botafogo x LDU
A partida será transmitida ao vivo no Paramount+.