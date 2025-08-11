Atlético Nacional e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira (12), às 21h30min, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O jogo ocorre no Atanasio Girardot, em Medellín, na Colômbia.
Escalações para Atlético Nacional x São Paulo
Atlético Nacional: Castillo Moreno; Castro, García Valero, Haydar e Salazar; Campuzano, Rivero Almario, Moreno e Bauza; Arce e Batista. Técnico: Javier Marcelo Gandolfi
São Paulo: Rafael, Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric Soares, Bobadilla, Marcos Antônio, Alisson (Rodriguinho) e Enzo Díaz; Luciano e Ferreira (André Silva). Técnico: Hernán Crespo.
Arbitragem para Atlético Nacional x São Paulo
Gustavo Tejera (URU), auxiliado por Martin Soppi (URU) e Horacio Ferreiro (URU). VAR: Leodán González (URU)
Onde assistir a Atlético Nacional x São Paulo
A partida será transmitida ao vivo no Paramount+.