Atlético Nacional e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira (12), às 21h30min, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O jogo ocorre no Atanasio Girardot, em Medellín, na Colômbia.

Escalações para Atlético Nacional x São Paulo

Atlético Nacional: Castillo Moreno; Castro, García Valero, Haydar e Salazar; Campuzano, Rivero Almario, Moreno e Bauza; Arce e Batista. Técnico: Javier Marcelo Gandolfi