Após vencer o Inter, Flamengo de Filipe Luís iguala PSG em marca histórica

Técnico venceu três jogos em sequência contra o Inter. Duda Fortes / Agencia RBS

A classificação para as quartas da Libertadores foi muito comemorada pelo Flamengo, que agora está a cinco partidas do tetra da Libertadores. O resultado no campo também rendeu ao clube um recorde importante no futebol mundial.

Ao vencer o Inter por 2 a 0 no Beira-Rio, o time de Filipe Luís chegou a 43 vitórias desde a chegada do técnico em outubro de 2024. Sendo assim, o Flamengo é o clube que mais venceu jogos entre as principais ligas do mundo, neste período, ao lado do PSG.

No Rubro-Negro, o ex-lateral soma 62 jogos. Ao todo, são 42 vitórias, 14 empates e seis derrotas. Como treinador, foi campeão da Copa do Brasil, em 2024, além do Carioca e da Supercopa do Brasil deste ano.

Nesta temporada, o Flamengo foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil para o Atlético-MG, mas segue vivo nas outras duas competições que disputa. Na Libertadores, jogará as quartas de final. Enquanto no Brasileirão, lidera com 43 pontos após 19 jogos. O time ainda conta com o melhor ataque e a melhor defesa.

Em uma lista levantada pela ESPN, que contempla as cinco principais ligas do mundo e o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras consta no top 5 junto de outros gigantes europeus.

Equipes que mais venceram desde a chegada de Filipe Luís ao Flamengo