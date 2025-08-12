A difícil missão do Inter contra o Flamengo na Libertadores; assista ao podcast

No único encontro em 2025, times empataram em 1 a 1. Gilvan de Souza / Flamengo/Divulgação

Inter e Flamengo se enfrentam nas oitavas de final da Libertadores. O primeiro jogo é nesta quarta-feira (13), às 21h30min, no Maracanã. A volta ocorre no dia 20 de agosto, no mesmo horário, no Beira-Rio.

Os dois clubes voltam a se reencontrar na competição internacional. Em 2019, os cariocas eliminaram os gaúchos na fase de quartas de final.

Quem é o favorito desta vez? Quem leva a melhor no mano a mano entre os times titulares?

Assista ao Mapa da Copa:

O podcast Mapa da Copa, com episódio novo toda semana sobre a Libertadores da América, pode ser acessado nas principais plataformas de áudio, como Spotify e SoundCloud, além do site e do aplicativo de GZH.