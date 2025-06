Carina Magnabosco trabalha no Estudiantes, da Argentina. Reprodução

A gaúcha Carina Magnabosco, apelidada pela imprensa argentina como "Barbie do futebol", está no centro de uma crise nos bastidores do Estudiantes de La Plata.

Sua presença e o papel que assumiu junto à diretoria têm provocado atritos, especialmente com o técnico Eduardo Domínguez, e levantado dúvidas sobre suas credenciais.

Leia Mais Vida de Ronaldinho Gaúcho ganha documentário inédito no streaming

GZH entrou em contato com Carina buscando esclarecimentos sobre a polêmica na Argentina referente ao seu currículo. No entanto, ela recusou o pedido de entrevista.

Quem é Carina Magnabosco?

Magnabosco com os jogadores do Al-Ittifaq, de Dubai. Reprodução

Carina Magnabosco, 34 anos, é natural de Jacutinga, no norte do Rio Grande do Sul, e tem se apresentado como especialista em gestão esportiva, com atuação internacional e formação em Direito.

Conforme publicações nas redes sociais, ela morou em Porto Alegre quando cursou publicidade na PUCRS e prestou vestibular para Medicina na UFCSPA, em 2009.

Em seu perfil, ela se define como "Football Scout PRO" e consultora estratégica. Diz ter domínio de vários idiomas e experiências em países como Arábia Saudita, México e Emirados Árabes Unidos (EAU).

Há um vídeo com a presença de Carina no Al-Ittifaq, de Dubai, clube da segunda divisão dos EAU, que pertence ao Racing City Group.

Na apresentação de Rossi, Carina usou a abaya e o hijab, em 2022. Reprodução

Ela também já representou o atacante Rossi, ex-Inter, na transferência para o Al Faisaly, da Arábia Saudita, em 2022.

Na apresentação de Rossi, ela usou a abaya e o hijab, vestimentas tradicionais das mulheres na Arábia Saudita para cobrir o corpo e a cabeça.

Polêmica no Estudiantes

Carina com dirigentes no Estádio Uno, do Estudiantes. Reprodução

A controvérsia em torno de Carina começou quando ela passou a frequentar os bastidores do Estudiantes, sendo vista ao lado do presidente, Juan Sebastián Verón, em partidas do clube e atuando como consultora estratégica.

Um dos principais pontos de atrito é com o técnico Eduardo Domínguez. A imprensa argentina relata que a presença e a atuação da gaúcha nos assuntos do futebol do Estudiantes têm sido um fator de tensão, a ponto de a decisão sobre seu papel no clube poder impactar o futuro do treinador.

Leia Mais Quando vencer não é suficiente: como um atleta pode identificar problemas ligados à saúde mental

Além disso, há um "mistério" para a imprensa local em relação ao currículo de Carina. Embora ela se apresente com vasta experiência e formação, as credenciais carecem de comprovação.

A resposta

Diante das acusações e da repercussão negativa, Carina fez um desabafo em suas redes sociais, negando as alegações.

Ela afirmou: "Não sou agente Fifa, não sou estelionatária, não estou proibida de entrar em nenhum país, nem respondo a processos criminais ou civis em lugar algum! Parem de acreditar em fake news, em gente louca que só tem maldade no coração."

E acrescentou: "Não pedi nada a ninguém nem critiquei estratégia de jogo. Não me usem como desculpa. Profissionalismo e respeito fazem bem e agradam a todos".

Gaúcha postou desabafo em sua conta de Instagram.