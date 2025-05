No sufoco, Flamengo vence Deportivo Táchira no Maracanã e avança às oitavas da Libertadores

Léo Pereira marcou o gol da equipe carioca. Mauro PIMENTEL / AFP

Foi com mais sofrimento do que o esperado, mas o Flamengo confirmou sua vaga nas oitavas de final da Libertadores 2025 nesta quarta-feira (28). A missão era teoricamente simples: vencer o já eliminado Deportivo Táchira, no Maracanã, pela última rodada da fase de grupos. Mesmo com superioridade e sob o apoio da torcida, a vitória rubro-negra veio somente no segundo tempo.

Até os 20 minutos da etapa final, o Flamengo estava sendo eliminado, já que a LDU atropelava o Central Córdoba — no fim, os equatorianos venceram por 3 a 0. Com isso, a agonia tomou conta do Maracanã. O alívio só veio com o gol de Léo Pereira, que garantiu a vice-liderança do Grupo C.

Agora, o Rubro-Negro espera o sorteio de segunda-feira (2), na sede da Conmebol, para conhecer seu adversário na próxima fase. Por ter ficado em segundo no seu grupo, a equipe flamenguista está no pote 2 e enfrentará um dos líderes de chave, podendo até ser Inter ou Palmeiras.

Como foi o jogo

O tenso primeiro tempo foi marcado por domínio completo do Flamengo, que não teve efetividade. Luiz Araújo teve a melhor chance ao receber passe de Pedro na área, mas parou em defesa de Camargo. O Deportivo Táchira teve algumas poucas finalizações sem perigo.

Na segunda etapa, as coisas seguiram parecidas, com o time carioca insistindo e os venezuelanos se defendendo. O placar só saiu do zero em uma bola parada: Luiz Araújo cobrou falta na primeira trave, Léo Pereira sai de trás da marcação e chutou no cantinho do goleiro Camargo. E ficou por isso: 1 a 0 Flamengo.

No fim, Rossi ainda salvou o que seria o empate dos venezuelanos e, por consequência, a desclassificação do Rubro-Negro. Já eliminado, o Deportivo Táchira sequer pontuou nesta Libertadores. Foram seis derrotas.