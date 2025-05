Jogador venezuelano acusa atleta do São Paulo de xenofobia em jogo pela Libertadores

Jogador do Talleres chorou no gramado e chegou a ser consolado por atletas do São Paulo. NELSON ALMEIDA / AFP

O paraguaio Bobadilla, do São Paulo, foi acusado de xenofobia pelo lateral-esquerdo venezuelano Navarro, do Talleres, durante a partida entre as equipes pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Os paulistas venceram o duelo por 2 a 1, no Morumbi.

O fato ocorreu por volta dos 40 minutos do segundo tempo, após o gol da vitória do Tricolor Paulista. Enquanto alguns jogadores comemoravam, Bodadilla discutiu com Navarro. O jogador do Talleres chorou e ameaçou deixar o campo.

De acordo com membros do time argentino, o lateral relatou ter escutado a frase "venezuelano morto de fome". Nas redes sociais, Navarro se pronunciou sobre o caso.

"Quisera eu poder ter nas minhas mãos a solução para a fome que vive meu país, espero que Deus me dê abundância para poder ajudar. Não creio que se possa fazer muito sobre a pobreza mental.

Nunca me envergonharei das minhas raízes, irei até as últimas consequências frente ao ato de xenofobia que vivi hoje no Brasil pelas mãos de Damián Bobadilla. No futebol não há espaço para discursos de ódio."

Posicionamento do Talleres

O clube argentino divulgou uma nota nas redes sociais repudiando o ato e prestando solidariedade ao seu jogador. Confira trechos abaixo.

"Nos solidarizamos profundamente com Miguel e com sua família neste momento. Como instituição, levantamos a voz contra qualquer forma de discriminação. Não há lugar para o ódio no futebol.

O futebol é uma ferramenta de integração, respeito e união entre as culturas. Seguiremos trabalhando para que esses valores prevaleçam dentro e fora do gramado. Miguel, estamos orgulhosos de você suas origens. Todos do Talleres estão com você."

Em fala com a ESPN, Navarro confirmou que Bobadilla sabe o que disse. O jogador chegou a ser consolado por jogadores do São Paulo. A partida ficou parada por quatro minutos.

O que diz o São Paulo

Até a publicação desta matéria, o clube paulista não havia se pronunciado sobre o caso, assim como o meia Bobadilla. Contudo, o técnico Luis Zubeldía se mostrou irritado na entrevista coletiva pós-jogo com a sequência de perguntas sobre o tema.