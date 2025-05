Guia da última rodada: o que cada brasileiro precisa para avançar na Libertadores

Inter de Aguirre vai decidir classificação contra o Bahia. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

A fase de grupos da Libertadores de 2025 chega à última rodada com cinco clubes brasileiros ainda na luta por uma vaga nas oitavas de final. Outros dois já estão garantidos na próxima fase.

O Inter é um dos que ainda precisa confirmar a classificação. O cenário é de contas e projeções para avançar no torneio continental. A última rodada da fase de grupos ocorre entre 27 e 29 deste mês.

Condição atual e última rodada dos clubes brasileiros

Inter (Grupo F)

Segundo colocado com 8 pontos. Recebe o Bahia (3º colocado com 7 pontos) no Beira-Rio no dia 28. Um empate garante o Colorado nas oitavas de final, enquanto uma derrota significa a eliminação.

Botafogo (Grupo A)

Terceiro colocado com 9 pontos. Recebe a Universidad de Chile (líder com 10 pontos) no Estádio Nilton Santos. Com uma vitória simples garante a classificação para as oitavas de final e a primeira colocação do grupo. Um empate pode classificar dependendo do saldo de gols do Estudiantes (2º com 9 pontos), que enfrenta o Carabobo. Uma derrota complica a situação e pode levar à eliminação.

Flamengo (Grupo C)

Segundo colocado com 8 pontos. Recebe o Deportivo Táchira (4º colocado e sem pontos) no Maracanã. Uma vitória garante o Flamengo nas oitavas de final. A primeira colocação do grupo dependerá do resultado entre LDU (3º com 8 pontos) e Central Córdoba (líder com 11 pontos). Um empate também classifica, mas na segunda colocação.

São Paulo (Grupo D)

Primeiro colocado com 11 pontos. Recebe o Talleres (3º colocado com 4 pontos) no Morumbi. Já está classificado. Busca a vitória para confirmar a primeira colocação geral do grupo.

Fortaleza (Grupo E)

Segundo colocado com 8 pontos. Visita o Racing (líder com 10 pontos) no Cilindro. Uma vitória garante a primeira colocação do grupo e a classificação. Um empate classifica o Leão na segunda colocação.

Bahia (Grupo F)

Terceiro colocado com 7 pontos. Visita o Inter (2º colocado com 8 pontos) no Beira-Rio. Precisa vencer para se classificar. Um empate ou derrota elimina o Bahia.

Palmeiras (Grupo G)