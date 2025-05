Cenas de guerra marcaram a primeira partida entre Colo-Colo e Fortaleza pela Libertadores, no dia 10 de abril. Na metade do segundo tempo, torcedores chilenos invadiram o gramado do Estádio Monumental David Arellano , em Santiago, fazendo com que os jogadores do clube brasileiro corressem para o vestiário para se proteger.

A confusão, entretanto, começou do lado de fora. De acordo com o La Tercera, do Chile, alguns torcedores do Colo-Colo tentaram entrar sem ingresso no estádio e isso causou confusão com a polícia. Várias pessoas ficaram feridas e duas morreram — uma jovem de 18 anos e um adolescente de 13 —, por conta de atropelamento de um carro policial. Além disso, pelo menos 10 foram presos.