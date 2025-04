Qual o segredo do Atlético Nacional, adversário do Inter na Libertadores? Assista ao podcast

Morelos (D) é um dos destaques do Atlético Nacional. JAIME SALDARRIAGA / AFP

O segundo episódio da nova temporada do Mapa da Copa revela os segredos do Atlético Nacional, da Colômbia, um dos adversários do Inter na fase de grupos da Libertadores. Os times se enfrentam nesta quinta-feira (10), às 19h, no Beira-Rio.

O podcast aborda desde a relação da equipe colombiana com o narcotráfico, principalmente nos anos 1990, até a operação do time nos dias atuais, atuando como um clube-empresa, buscando se desenvolver com base no profissionalismo.

Assista ao "Mapa da Copa"

O podcast Mapa da Copa, com episódio novo toda semana sobre a Libertadores da América, pode ser acessado nas principais plataformas de áudio, como Spotify e SoundCloud, além do site e do aplicativo de GZH.