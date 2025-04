Palmeiras marca nos acréscimos e vence o Sporting Cristal pela primeira rodada da Libertadores

Tricampeão da América, Palmeiras começou a busca pelo tetra com o pé direito. ERNESTO BENAVIDES / AFP

O Palmeiras estreou com vitória na Libertadores. No primeiro jogo da fase de grupos, a equipe bateu o Sporting Cristal, no Peru, por 3 a 2. O resultado deixou o Verdão com a segunda posição do Grupo G, atrás do Cerro Porteño, melhor no saldo de gols.

Na próxima rodada, o time enfrenta o clube paraguaio, na quarta-feira (9), às 21h30min, em casa.

O jogo

No primeiro tempo, a partida ficou marcada pelo equilíbrio entre as duas equipes. Ambas buscavam criar chances de gol, mas também tentavam não se expor em excesso.

O gol do Palmeiras saiu aos 37 minutos. Após bate-e-rebate na área, Estevão marcou no rebote do goleiro Enríquez.

Na segunda etapa, o clube paulista voltou melhor do intervalo, dominando as ações ofensivas e exigindo boas defesas do goleiro peruano. Contudo, o Sporting Cristal buscou o empate com Pretell, aos 21 minutos.

Com o jogo em aberto, as duas equipes foram ao ataque e ambas marcaram. O Palmeiras fez primeiro, aos 36 minutos, com Piquerez, de pênalti. No entanto, dois minutos depois, Távara empatou novamente o duelo.