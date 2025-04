O terceiro episódio da nova temporada do Mapa da Copa desvenda os mistérios do Central Córdoba, que surpreendeu o Flamengo na Libertadores e venceu, por 2 a 1, em pleno Maracanã .

Você sabe por que o clube ficou conhecido como o primeiro grande do interior argentino?

Assista ao "Mapa da Copa"

O podcast Mapa da Copa, com episódio novo toda semana sobre a Libertadores da América, pode ser acessado nas principais plataformas de áudio, como Spotify e SoundCloud, além do site e do aplicativo de GZH.