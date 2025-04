O que pode acontecer com o Colo-Colo após a confusão no jogo com o Fortaleza

Jogadores do Colo-Colo tentando conter torcedores. JAVIER TORRES / AFP

A confusão registrada em Colo-Colo x Fortaleza, na última quinta-feira (10), pela Libertadores, pode causar a desclassificação do time chileno da competição sul-americana, de acordo com o jornal La Tercera, do Chile. A decisão, porém, será da Conmebol.

De acordo com o regulamento da entidade, a desclassificação é uma das punições possíveis em caso de interrupção de jogo e de invasão ao gramado. Nestes casos, porém, os clubes têm de ser considerados responsáveis pelos incidentes.

"O clube em questão pode ser desclassificado dos próximos torneios organizados pela Conmebol. A Conmebol tomará futuras medidas conforme corresponda, como a suspensão do clube de qualquer outra competição da Conmebol", diz um trecho do Código Disciplinar da Conmebol (veja mais abaixo).

A entidade já reiterou, contudo, que a agremiação chilena tomou todas as atitudes previstas no protocolo da competição. Isso será levado em consideração pelos órgãos judiciais que analisarão o caso. A depender da interpretação, a partida também pode ser retomada.

"Tendo em vista que foram seguidos todos os procedimentos estabelecidos no Manual do Clube, o caso será remetido aos órgãos judiciais da Conmebol para futuras determinações. Todas as informações referentes a eventos dentro e fora do estádio serão enviadas ao Comitê Disciplinar", diz nota da entidade.

Entenda o que aconteceu

Cenas de guerra marcaram o jogo entre Colo-Colo x Fortaleza, pela Libertadores, nesta quinta-feira (10). Na metade do segundo tempo, torcedores chilenos invadiram o gramado do Estádio Monumental David Arellano, em Santiago, fazendo com que os jogadores do clube brasileiro corressem para o vestiário para se proteger.

A confusão, entretanto, começou do lado de fora. De acordo com o La Tercera, alguns torcedores do Colo-Colo tentaram entrar sem ingresso no estádio e isso causou confusão com a polícia. Várias pessoas ficaram feridas e duas morreram — uma jovem de 18 anos e um adolescente de 13 —, por conta de atropelamento de um carro policial, segundo alguns veículos de imprensa. Pelo menos 10 foram presos.

Quando a notícia chegou dentro do Monumental, a torcida se revoltou, quebrou o acrílico que separa a arquibancada do campo e invadiu. Os jogadores do Colo-Colo precisaram conter os invasores, visto que a polícia demorou a agir.

Com isso, a partida foi interrompida e não foi retomada, com o placar de 0 a 0. O Fortaleza é o próximo adversário do Inter. As equipes se enfrentam no domingo (13), 20h, na Arena Castelão, pelo Brasileirão.

Código Disciplinar

No artigo 12 do Código Disciplinar, a Conmebol diz que casos de falta de ordem ou disciplina serão punidos com as sanções previstas no artigo 6. Confira:

Confira o segundo parágrafo do artigo 12:

As sanções disciplinares previstas no artigo 6º deste Código podem ser impostas às Associações Membro e clubes, nos casos de comportamento incorreto ou inapropriado dos seus adeptos, entre os quais se indicam:

Invadir ou tentar invadir o campo de jogo;

Lançar objetos;

Acender sinalizadores, fogos de artifício ou qualquer outro tipo de objeto

pirotécnico.

Usar ponteira laser ou dispositivos eletrônicos similares;

Utilizar gestos, palavras, cantos, objetos ou outros meios para transmitir qualquer mensagem imprópria em um evento desportivo, particularmente se for de natureza política, ofensiva ou provocativa;

Causar danos;

Não respeitar a entoação dos hinos nacionais;

Perturbar o bem-estar, tranquilidade e segurança de uma delegação em hotéis e transfers;

Nos casos de agressão coletiva, desavenças ou tumulto;

Qualquer outra falta de ordem ou disciplina que possa ser cometida no estádio ou nas suas imediações antes, durante e no final de um jogo.

Confira as sanções previstas no terceiro parágrafo do artigo 6: