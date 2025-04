Na altitude, Flamengo fica no empate com a LDU-EQU pela Libertadores

Centroavante Juninho não conseguiu marcar em Quito. Rodrigo BUENDIA / AFP

O Flamengo encontrou novamente dificuldades na Libertadores e, nesta terça-feira (22), empatou com a LDU-EQU em 0 a 0 na fase de grupos da competição sul-americana.

Após o jogo em Quito, o time carioca deve terminar a terceira rodada fora da zona de classificação para as oitavas.

No grupo C, tem quatro pontos e ocupa a terceira colocação, atrás dos próprios equatorianos e dos argentinos do Central Córdoba. O Flamengo volta a campo no dia 7 de maio, fora de casa, contra a equipe argentina.

O jogo

Em plena altitude, o Flamengo optou por ficar com a posse de bola maior para aliviar os efeitos de jogar em Quito. O time carioca até tentou, mas a melhor chance do rubro-negro parou nas mãos do goleiro Valle.

A equipe equatoriana chamava o Flamengo para seu campo e saía com bolas longas nos contra-ataques. A LDU chegou a incomodar, mas também não abriu o placar no primeiro tempo.

Segundo tempo sem gols

Os dois times voltaram para a etapa final com as mesmas escalações. Aos poucos, o ritmo da partida foi caindo e os treinadores tiveram que fazer substituições. Mesmo assim, LDU-EQU e Flamengo não conseguiram voltar ao mesmo nível do primeiro tempo.