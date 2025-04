Flamengo é superado no Maracanã e Central Córdoba tem vitória histórica na Libertadores

Flamengo chegou a estar perdendo por 2 a 0. PABLO PORCIUNCULA / AFP

O Flamengo sofreu sua primeira derrota na atual edição da Libertadores ao ser superado pelo Central Córdoba por 2 a 1 nesta quarta-feira (9), no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos.

O resultado marcou um feito inédito para os argentinos, que balançaram as redes pela primeira vez na competição e conquistaram uma vitória histórica no torneio. A partida também representou o fim da invencibilidade do técnico Filipe Luís nesta temporada. Os dois revezes até então foram sob o comando de Cléber dos Santos.

Com o revés, o time rubro-negro permanece com três pontos, enquanto o Central Córdoba chega a quatro e assume a liderança momentânea do Grupo C. A chave ainda conta com LDU e Deportivo Táchira. Apesar do tropeço, o Flamengo teve um alento: o retorno de Pedro aos gramados. O atacante voltou a atuar após quase sete meses afastado devido a uma grave lesão no joelho e foi bastante aplaudido pela torcida ao entrar em campo no segundo tempo.

Como foi o jogo

Antes mesmo de a bola rolar, o Maracanã já pulsava com a energia da torcida rubro-negra, que protagonizou um belo espetáculo nas arquibancadas com um mosaico vibrante estampando a frase "Pelo tetra". Embalado pelo clima, o Flamengo começou com tudo e encurralou o Central Córdoba no campo de defesa. Juninho, Bruno Henrique e Arrascaeta criaram boas oportunidades em sequência, dando sinais de que o gol era apenas questão de tempo.

Apesar da pressão, o Central Córdoba não se intimidou e mostrava que poderia oferecer perigo nos contra-ataques. Em uma das chegadas mais perigosas, Angulo finalizou com Rossi já batido, mas Léo Ortiz salvou em cima da linha - lance que, mais tarde, teve impedimento marcado pela arbitragem. O alívio rubro-negro, no entanto, durou pouco.

Aos 23 minutos, Léo Pereira tentou sair jogando e acabou cometendo pênalti ao deixar a bola tocar em sua mão. Na cobrança, Heredia bateu com categoria e deslocou Rossi para abrir o placar no Maracanã: 1 a 0 para os argentinos.

O gol fez o Flamengo sentir o golpe, mas Arrascaeta tentou reassumir o protagonismo e comandar a reação. Aos 33, o uruguaio achou belo passe em profundidade para Bruno Henrique, que foi derrubado por Moyano. Inicialmente, o árbitro assinalou pênalti, mas o VAR interveio e corrigiu para falta fora da área. O lance esfriou a tentativa de retomada rubro-negra, e o Córdoba aproveitou o momento para fechar bem os espaços, subir suas linhas e fazer o segundo.

Cafré cobrou falta com precisão para a área do Flamengo, e Florentín surgiu entre os zagueiros para desviar de cabeça e balançar as redes, silenciando o Maracanã, aos 43, e levando uma importante vantagem de 2 a 0 para o intervalo.

Segundo tempo

No segundo tempo, Filipe Luís mexeu no Flamengo e colocou em campo três jogadores considerados titulares que estavam sendo preservados: Wesley, Erick Pulgar e Gerson. Com isso, o time ganhou mais presença no meio-campo, ficou com mais posse de bola e aumentou a pressão sobre o Central Córdoba.

O Flamengo aumentou a intensidade ainda mais e conseguiu diminuir o placar, aos 15, em uma bela cobrança de falta de De La Cruz, que bateu colocado, sem chances para o goleiro. A partir daí, o time carioca lançou-se ao ataque com tudo, empurrado pela torcida.

Os minutos finais foram de pressão total, principalmente após a entrada de Pedro no lugar de Alex Sandro, mas o Central Córdoba se fechou bem, travou as investidas rubro-negras, incluindo uma bola na trave de Bruno Henrique, e conseguiu segurar o resultado, conquistando uma vitória histórica no Maracanã.

Na terceira rodada da Libertadores, o Flamengo enfrenta a LDU na terça-feira, às 19h, no estádio Casa Blanca, na altitude de Quito, no Equador. Na quinta, às 19h, o Central Córdoba recebe o Deportivo Táchira, no Único Madre de Ciudades, em Santiago del Estero, na Argentina.

FICHA TÉCNICA — FLAMENGO 1 X 2 — CENTRAL CÓRDOBA

FLAMENGO (1)

Rossi; Varela (Wesley), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Pedro); Evertton Araújo (Erick Pulgar), De la Cruz e Arrascaeta (Luiz Araújo); Juninho (Gerson), Bruno Henrique e Plata. Técnico: Filipe Luís.

CENTRAL CÓRDOBA 2)

Aguerre; Moyano (Pillud), Abascia, Rivero e Cufré (Casermeiro); Galván, Iván Gómez (Cristóforo) e José Florentín; Perelló (Fernando Martínez), Heredia e Angulo (Verón). Técnico: Omar De Felippe.

GOLS - Heredia, aos 23, e José Florentín, aos 43 minutos do primeiro tempo. De la Cruz, aos 15 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - De la Cruz e Erick Pulgar (Flamengo); Galván, Heredia e Moyano(Central Córdoba)

ÁRBITRO - Cristián Garay (CHI)

RENDA - R$ 3.113.631,75

PÚBLICO - 53.515 torcedores