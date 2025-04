Entenda o racha entre as torcidas do Atlético Nacional: qual o histórico, o que o Inter já sabia e o que foi feito no Beira-Rio

Colombianos foram separados no setor de visitantes. Pedro Moreira / Agência RBS

Um torcedor do Atlético Nacional morreu na madrugada desta sexta-feira (11), em Porto Alegre. As primeiras suspeitas da Polícia Civil apontam este fato como o resultado de uma briga envolvendo apenas apoiadores da equipe colombiana, que na noite de quinta esteve em campo contra o Inter pela Libertadores.

O homem morto é Alejandro Lopera Zuluaga, 27 anos. Além dele, há um torcedor "gravemente ferido e recebendo cuidados médicos no Hospital Pronto Socorro", segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

Os primeiros indícios também levam ao fato de que não foi um conflito ocasional. A principal suspeita é de um embate entre os adeptos de torcidas organizadas rivais do Atlético Medellín: Los der Sur x Los Piratas.

Origem da rivalidade

A rivalidade surgiu no final de 2023, quando a segunda se separou da primeira. Ela mergulha em questões de identidade, poder dentro da estrutura do clube e visões distintas sobre o papel dos barras.

Um conflito que ficou evidente no Beira-Rio, quando cada uma das torcidas ocupou um lado do setor de visitantes do estádio.

Ao centro, seguranças buscaram prevenir um cenário de violência nas arquibancadas. O Inter estava ciente do cenário, por isso organizou a segurança.

Los del Sur

Los der Sur presentes no Beira-Rio. Instagram: @ldsoficial / Divulgação

O fervor que emana das arquibancadas do Estádio Atanasio Girardot, palco dos jogos do Atlético Nacional, ou nas partidas da equipe colombiana fora de casa, tem sido ofuscado por esta crescente rivalidade interna.

Los Del Sur, fundada em 20 de novembro de 1997, carrega o peso da tradição e se autodenomina a "barra brava" do Atlético Nacional. É a mais popular e numerosa da Colômbia.

— Na década de 1990, a globalização começou a se impor e, através dos meios de comunicação, passamos a ser bombardeados com notícias sobre barras, especialmente argentinas e os hooligans europeus. Foi assim que tomamos exemplo e nascemos — explicou Felipe Muñoz, líder da barra Los Del Sur.

Com forte influência da cultura hooligan sul-americana, a LDS ocupa a tribuna sul do estádio e se caracteriza por cânticos contínuos e bandeiras.

Sua história se entrelaça com os momentos de glória e as dificuldades do clube, construindo uma identidade de lealdade.

Entretanto, com o passar dos anos, a torcida enfrentou uma série de dissidências.

Los Piratas

Piratas em viagem a Porto Alegre. Arquivo Pessoal / Divulgação

Los Piratas surgiram em 2004 como uma alternativa, buscando, segundo seus integrantes, uma forma diferente de vivenciar o futebol e apoiar o Atlético Nacional.

A proposta é estar nos estádios independentemente da condição, chegando nas cidades dos jogos dois ou três dias antes.

Nas redes sociais da torcida, há registros em Porto Alegre na manhã de terça (9), dois dias e meio antes do jogo com o Inter.

Até dezembro de 2023, os Piratas torciam juntos com os LDS. Porém, divergências na relação com os dirigentes do Atlético Nacional fizeram com que as torcidas se separassem e passassem a ocupar espaços diferentes nos estádios.

Visões distintas

Embora compartilhem a paixão pelo mesmo clube, a visão sobre a organização da torcida e até mesmo as formas de expressão nas arquibancadas divergem da linha adotada por Los Del Sur.

Nas redes sociais, eles compartilham frases como "Viajamos por amor, não pelo dinheiro", "As estradas sul-americanas são nossas" e "Não estamos de tour, estamos por toda a parte".

— Creio que, por isso, se abriu esta maneira de viajar. De caminhão, de mula (carros usados para transporte de drogas de forma disfarçada), pois às vezes não há dinheiro para pagar a frota. Para que nunca falhemos com Nacional — disse Diego Álvarez, um dos líderes da organizada, ao documentário La Banda Pirata: Kilómetros por una Pasión, produzido pela prefeitura de Medellín.

Pueblo Verdolaga e Los Reveldes de Itagüi são outras dissidências da Los Del Sur.

Inter ciente

Antes da partida, houve uma reunião entre a Brigada Militar a as lideranças da Los Del Sur para organização do deslocamento ao estádio, como é praxe.

Nesta reunião, a LDS alertou a BM da rixa recente com Los Piratas. Desta forma, o Inter também foi alertado para sua organização de segurança.

"A partir disso, se deu todo o planejamento executado. A separação dentro do estádio foi em decorrência desta situação da rivalidade entre eles, por medida máxima de segurança", comentou o Inter em nota.

Facas e canivetes

O Colorado também relatou que três torcedores da equipe colombiana foram detidos por tentarem entrar no Beira-Rio com facas e canivetes dentro dos tênis.