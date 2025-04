Botafogo mostra evolução, mas perde para o Universidad de Chile na estreia da Libertadores

Botafogo perdeu na estreia para a La U. Rodrigo Arangua / AFP

Nem a pompa de atual campeão da Copa Libertadores da América ajudou o Botafogo na sua estreia na edição de 2025, quando perdeu por 1 a 0, nesta quarta-feira (2), para o Universidade Católica, no Estádio Nacional, em Santiago no Chile. O gol da vitória foi marcado por Lucas di Yorio, aos 14 minutos do segundo tempo.

Com isso, o campeão brasileiro fica sem pontuar no Grupo A, no qual o time chileno soma três pontos ao lado do Estudiantes-ARG, que na terça-feira, fora de casa, venceu por 2 a 0 o Carabobo-VEN. Este foi o oitavo jogo sem vitória do alvinegro carioca, porém, o time mostrou evolução.

O jogo

Depois de perder tempo nos três primeiros meses do ano quando ficou sem técnico, após a ida de Artur Jorge para o Al-Rayyan, do Catar, o Botafogo voltou a ser competitivo sob o comando do também português Renato Paiva, em seu segundo jogo oficial. Ele participa bastante à beira do campo, onde gesticula e orienta seus jogadores por todo tempo.

Mas o time alvinegro ainda sente falta de jogadores mais talentosos, como o meia Almada e o atacante Luiz Henrique, ou então, de atacantes decisivos como Tiquinho Soares e Júnior Santos. Os quatro deixaram o clube no final da temporada, enfraquecendo o Botafogo, que perdeu dois títulos: a Supercopa Rei para o Flamengo e a Recopa Sul-Americana para o Racing-ARG.

Bem organizado em campo, com a marcação ajustada, o Botafogo passou a buscar seu gol e teve duas chances. A primeira, aos 27 minutos, quando Igor Jesus recebeu a bola sozinho no lado direito da área. Mesmo sem ângulo, ele bateu forte e o goleiro Castellón se agachou e rebateu com os joelhos.

A outra oportunidade começou do lado esquerdo com Alex Telles, que cruzou do outro lado. Santiago Rodríguez chutou e Castellón deu um tapa na bola para o outro lado. Matheus Martins ainda pegou o rebote, mas chutou fraco e permitiu o encaixe do goleiro.

Com 65% de posse de bola do time brasileiro, o Universidad quase não criou durante todo primeiro tempo. Assustou apenas num chute de Altamirano, aos 12 minutos, que saiu do lado da trave esquerda de Jhon.

La U para cima na segunda etapa

Mas o time chileno voltou com duas mudanças após o intervalo, com as entradas do volante Poblete e do atacante Nicolás Guerra, respectivamente, nos lugares de Altamirano e Leandro Fernández. O técnico Gustavo Álvarez tirou seu time de trás e passou a pressionar a saída de bola brasileira.

A estratégia deu certo, porque numa reposição de bola do Botafogo, o Universidad marcou seu gol. Sepúlveda acionou Guerra na frente da área, onde ele fez um giro e o passe para Di Yorio, que bateu firme na saída de Jhon, aos 14 minutos.

Em seguida, Renato Paiva já colocou dois atacantes em campo, com as entradas de Artur e Elias Manoel nas vagas de Matheus Martins e Patrick de Paula, respectivamente. Mas o Botafogo não mais reagiu.

O time chileno cresceu em campo apoiado por sua torcida, dominou as ações em campo e optou por segurar a vantagem ao marcar o segundo gol. Nos acréscimos, o Botafogo ainda perdeu Igor Jesus expulso por uma falta violenta.

Fogão recebe Carabobo semana que vem

Na segunda rodada, dia 8, o Botafogo vai receber no Engenhão o Carabobo-VEN, enquanto o Universidad vai sair para encarar o Estudiantes-ARG. Antes disso, no final de semana, o time carioca atuará pela segunda rodada do Brasileirão diante do Juventude, no sábado (5), atrás da sua primeira vitória após ter empatado sem gols com o Palmeiras no Allianz Arena.

Copa Libertadores da América — 1ª rodada — 2/4/2025

Universidad de Chile (1)

Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Calderón e Zaldivia; Hormazábal, Marcelo Díaz (Montes), Aranguíz, Altamirano (Poblete) e Sepúlveda (José Castro); Lucas Di Yorio (14'/2ºT) (Contreras) e Leandro Fernández (Nicolás Guerra). Técnico: Gustavo Alvarez.

Botafogo (0)

John; Vitinho, Jair, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas (Allan) e Patrick de Paula (Elias Manoel); Matheus Martins (Artur), Igor Jesus e Santiago Rodríguez (Jeffinho). Técnico: Renato Paiva. Técnico: Renato Paiva.