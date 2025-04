O Rubro-Negro foi campeão em 1981, 2019 e 2022 e é um dos favoritos para levar a taça em 2025, sob o comando do técnico Filipe Luís.

O Flamengo está no grupo C, tendo como adversários LDU-EQU, Deportivo Táchira-VEN e Central Córdoba-ARG. Mas você conhece toda a história do Flamengo na competição continental? Faça o teste abaixo e descubra!