A luta por vaga na final da Libertadores tem mais um capítulo nesta semana com o início das semifinais. Nesta terça-feira (22), às 21h30min, o Atlético-MG receberá o River Plate, na Arena do Galo, em Belo Horizonte. Na quarta (23), também às 21h30min, será a vez do Botafogo jogar contra o Peñarol, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro.