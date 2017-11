Em 11 anos, Lanús tem dois títulos argentinos e uma Copa Sul-Americana Reprodução / Twitter/clublanus

Classificado pela primeira vez em sua história para uma final de Copa Libertadores, o Lanús conquistou seus maiores títulos recentemente. Apesar de fundado em três de janeiro de 1915 (há 102 anos), o "Granate" como é conhecido só foi ser campeão argentino pela primeira vez em 2007. E bi, em 2016.

Em nível continental, a primeira taça veio antes mesmo do Lanús conquistar o próprio país. Em 1996, o time levantou a Copa Conmebol, sendo vice no ano seguinte na mesma competição.

Campeonato Argentino

- bicampeão em 2007 e 2016;

- atual 10.º colocado com 12 pontos em 7 jogos.

Copa Libertadores da América

- seis participações: 2008, 2009, 2010, 2012, 2014 e 2017;

- antes da final de 2017, havia chegado às Quartas em 2014;

- 54 jogos com 22 vitórias, 17 empates e 15 derrotas. Gols: 74x50;

- Em casa: 27 jogos com 15 vitórias, 8 empates e 4 derrotas;

- Fora: 27 jogos com 7 vitórias, 9 empates e 11 derrotas.

Na Libertadores contra Brasileiros

2012 - Flamengo na fase de grupos (1x1 em Lanús e 0x3 no Rio)

2012 - Vasco nas oitavas (2x1 em Lanús e 1x2 no Rio - nos pênaltis 4x5)

2017 - Chapecoense na fase de grupos (3x0 em Lanús * e 3x1 em Chapecó)

*Em campo, a Chapecoense fez 2 a 1. Mas foi punida pela Conmebol e considerada perdedora por 3 a 0.

As vitórias fora de casa do Lanús na Libertadores

15/04/2008 - 2x1 Danúbio em Montevidéu (URU);

25/02/2010 - 4x1 Blooming em Santa Cruz de La Sierra (BOL);

20/03/2012 - 2x0 Emelec em Guayaquil (EQU);

30/01/2014 - 2x0 Caracas em Caracas (VEN);

23/04/2014 - 2x0 Santos Laguna em Torreón (MÉX);

16/03/2017 - 3x1 Chapecoense em Chapecó (BRA);

23/05/2017 - 1x0 Nacional em Montevidéu (URU).

Silva (E) comemora o gol da vitória em Montevidéu no mês de maio MIGUEL ROJO / AFP

Copa Sul-Americana

- oito participações: 2006, 2007, 2009, 2011, 2013, 2014, 2015 e 2016;

- campeão em 2013 sobre a Ponte Preta;

- 34 jogos com 15 vitórias, 11 empates e 8 derrotas. Gols: 46x34;

- Em casa: 17 jogos com 10 vitórias, 5 empates e duas derrotas;

- Fora: 17 jogos com 5 vitórias, 6 empates e 6 derrotas.

Na Sul-Americana contra Brasileiros

2006 - Corinthians nas oitavas (0x0 em São Paulo e 4x2 em Lanús);

2007 - Vasco nas oitavas (2x0 em Lanús e 0x3 no Rio);

2013 - Ponte Preta na final (1x1 em Campinas e 2x0 em Lanús).

Recopa Sul-Americana

- vice-campeão em 2014;

- perdeu o título para o Atlético-MG;

- Deu Galo 1x0 em Lanús e 4x3 em Belo Horizonte.

Copa Suruga

- vice-campeão em 2014;

- perdeu o título para o Kashima Reysol por 2 a 1 no Japão;

- time japonês era treinado pelo brasileiro Nelsinho Baptista.

Copa Conmebol

- três participações: 1994, 1996 e 1997;

- campeão em 1996 sobre o Independiente Santa Fé (COL);

- vice-campeão em 1997 diante do Atlético-MG;

- 18 jogos com 9 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Gols: 37x18

- Em casa: 9 jogos com 6 vitórias, 2 empates e uma derrota;

- Fora: 9 jogos com 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas.