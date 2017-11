Juan Mabromata / AFP

O Lanús será a décima equipe argentina a disputar uma final da Copa Libertadores da América. O futebol do país platino é o maior vencedor da competição, com 24 conquistas.. Foram oito equipes que atingiram a glória de erguer o troféu mais cobiçado da América do Sul: Independiente (7x), Boca Juniors (6x), Estudiantes (4x), River Plate (3x) e Racing, Argentino Juniors, Vélez Sarsfield e San Lorenzo com uma conquista, cada.

O único time argentino que disputou finais da competição e não conquistou a taça foi o Newell's Old Boys, que enfrentou o Nacional do Uruguai, em 1988 e o São Paulo, em 1992. O time com mais disputas em finais é o Boca Juniors, que esteve presente em 10 decisões, já o time com maior aproveitamento em decisões é o Independiente de Avellaneda. O time disputou 7 decisões e venceu todas.

Agora, é a vez do Lanús tentar o 25º título argentino na competição , ou se juntar ao Newell's, como as equipes argentinas que chegaram e não conseguiram ser campeões. O Grêmio vencendo, conquistará o tricampeonato, na sua quinta final, e diminuirá a diferença do futebol brasileiro para o argentino, no número de conquistas. Hoje, é de 24 para os argentinos e 17 para os brasileiros.

Confira a lista dos times que disputaram a final da Libertadores