Aos 35 anos, o experiente goleiro argentino Germán Lux ostenta um currículo recheado de títulos. Foi tricampeão nacional com o River Plate entre 2002 e 2004 e conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2004, em Atenas. Após dez anos no futebol espanhol, o arqueiro retornou aos Millonarios em 2017 para tentar conquistar o título que falta: o da Copa Libertadores.

No Lanús, o lateral Velásquez, 37 anos, esteve presente nos títulos nacionais de 2007 e 2016. Já o meio-campista Román Martínez, 34 anos, estava na conquista do ano passado. Ambos buscam coroar o bom momento do clube com o caneco continental.