Venda de jogador do Inter para o futebol argentino tem entrave de última hora

Aguirre chegou ao Inter em 2024, após passagem pelo Lanús. Ricardo Duarte / Inter,divulgação

A negociação entre Inter e Rosario Central pela venda de Braian Aguirre ganhou um entrave de última hora por conta da forma de pagamento. Fabinho Soldado e o lateral-direito estão em Rosario e há otimismo na conclusão.

Inicialmente, as equipes haviam concordado em negociar o atleta por US$ 1,6 milhão (cerca de R$ 8,1 milhões). Contudo, o Inter aumentou a pedida de última hora para US$ 1,7 milhão (cerca R$ 8,6 milhões). Mesmo assim, os argentinos aceitaram a condição.

O acordo entre as partes é de que o pagamento seja feito de forma parcelada. O valor da provável venda de Aguirre será utilizado para o Inter melhorar a proposta pelo centroavante Alex Arce, do Independiente Rivadavia, que é a prioridade da direção na janela.

A reportagem também apurou que o entrave de última hora na negociação não diz respeito a lesão ou qualquer fator que tenha feito Aguirre reprovar em exames médicos. A questão é apenas burocrática.

Tanto Inter quanto Rosario Central estão otimistas para concluir a venda. A janela de transferências do futebol argentino encerra neste sábado (1°), o que não impede times de contratarem atletas de outros países. Os clubes têm até 2 de setembro para buscar reforços.