Árbitro escalado para Inter x Corinthians se envolveu em polêmica recente no Brasileirão

Alex Gomes Stefano expulsou dois jogadores do Vitória na partida contra o Palmeiras. Cesar Greco / Palmeiras

O confronto entre Inter e Corinthians, no domingo (2), no Beira-Rio, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, será apitado por Alex Gomes Stefano. O árbitro carioca ganhou atenção na última quarta-feira (29), devido a polêmicas de arbitragem na goleada do Palmeiras sobre o Vitória por 4 a 0.

A partida ocorreu no Barradão, válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda no primeiro tempo, o árbitro deu cartão amarelo para Mauricio após uma cotovelada em Cacá. A decisão gerou reclamações dos rubro-negros, que pediram a expulsão do palmeirense.

Na súmula, o árbitro justificou a decisão: "Golpear um adversário de maneira temerária na disputa da bola - Por uso indevido dos braços de maneira temerária na disputa de bola", diz o trecho.

Mais tarde, o próprio Cacá foi expulso. Ele deu uma entrada dura em Jhon Arias, que avançava para o gol. Os jogadores do Vitória voltaram a reclamar e Luan Cândido fez um gesto insinuando que o árbitro estava roubando para o Palmeiras. Stefano foi chamado ao VAR para ver o movimento e mostrou o cartão vermelho para o lateral. Fábio Mota, presidente do Vitória, criticou publicamente a arbitragem após a partida.

Reincidência

Mas essa não foi a primeira vez que a atuação de Alex Gomes Stefano foi questionada. Em agosto do ano passado, a partida entre Atlético-MG e Grêmio também acabou com dois expulsos. O árbitro apresentou o vermelho para Dodi e Junior Alonso por uma suposta confusão nos minutos finais da partida.

Ele foi chamado ao VAR para reavaliar a punição, porque as imagens mostravam que o desentendimento não havia sido grave, mas Stefano manteve a decisão. No final do jogo, Hulk se pronunciou sobre o episódio dizendo que o "ego" do árbitro atrapalhou sua atuação. A partida ainda teve outras duas expulsões, de Cuello e Carlos Vinícius, por faltas duras.

Copa do Brasil

Stefano foi designado para o jogo da Copa do Brasil antes do confronto entre Vitória e Palmeiras. A CBF divulgou a escala e arbitragem das oitavas de final no dia 21 de julho.

Inter e Corinthians podem esperar um jogo de ritmo truncado sob o apito de Alex Gomes Stefano. O árbitro, da categoria AB-PRO da CBF, tem média de cinco cartões amarelos aplicados por partida e é conhecido por conduzir os jogos com rigidez. A partida ocorre neste domingo (2), no Beira-Rio, às 19h30min.