Zagueiro do Inter é julgado pelo STJD por expulsão após entrada em Gabriel Pec; veja como foi

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgou, nesta terça-feira (28), o zagueiro Victor Gabriel. O jogador do Inter foi denunciado por jogada violenta em cima do atacante Gabriel Pec, do Cruzeiro.

O zagueiro foi suspenso com pena mínima de seis jogos, ou até o cruzeirense voltar aos treinos, com prazo máximo de 180 dias.

Leia Mais Victor Gabriel é condenado pelo STJD por entrada em Gabriel Pec

O lance ocorreu aos 15 minutos do segundo tempo da partida realizada na última quarta-feira (22), no Beira-Rio. O Pec sofreu uma fratura na tíbia e passou por cirurgia.

Na denúncia, a Procuradoria anexou vídeos do lance e sustentou que "as imagens comprovam a atuação desproporcional e temerária do atleta denunciado na disputa da bola, culminando em uma forte entrada de sola na altura da tíbia do jogador adversário".