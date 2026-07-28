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Zagueiro do Inter é julgado pelo STJD por expulsão após entrada em Gabriel Pec; veja como foi

Victor Gabriel recebeu cartão vermelho direto por falta cometida em atacante do Cruzeiro

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