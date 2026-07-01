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Do Celeiro de Ases
Notícia

Zagueiro do Inter comemora primeira convocação para a seleção brasileira sub-17: "Um dos meus maiores sonhos"

Jogador é um dos três atletas do clube chamados pelo técnico Carlos Eduardo Patetuci para um período de treinamentos na Granja Comary, entre os dias 5 e 12 de julho

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Antonio Oliveira

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