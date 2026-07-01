Zagueiro do Inter comemora primeira convocação para a seleção brasileira sub-17: "Um dos meus maiores sonhos"

Ramon foi convocado pela primeira vez. Nathan Bizotto / Inter/Divulgação

O Inter tem três jogadores convocados para a seleção brasileira sub-17 para um período de treinamentos na Granja Comary, entre os dias 5 e 12 de julho. Além de João Bezerra e João Kempes, o zagueiro Ramon também foi chamado na sequência. Esta será a primeira vez do defensor na seleção.

Aos 17 anos, o jogador é titular da categoria no Inter. Na terça-feira (30), por exemplo, ele fez um dos gols da vitória por 4 a 1 sobre o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro sub-17. No Gauchão, também marcou dois gols.

— Estar no Internacional já é um sonho para mim, mas vestir a camisa da seleção brasileira sempre foi um dos meus maiores sonhos. É um momento que vou guardar para sempre e que me dá ainda mais motivação para continuar trabalhando e representando o Brasil — disse Ramon, que completou:

— Na hora que recebi a notícia foi uma mistura de emoção, felicidade e até um pouco de incredulidade. Passou um filme na minha cabeça, lembrando de todos os momentos difíceis, dos treinos, das pessoas que sempre acreditaram em mim.