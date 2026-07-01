Zagueiro à moda antiga e aprovado por Figueroa: quem é Maripán, novo reforço do Inter

Maripán está no Chile e irá desembarcar em Porto Alegre nos próximos dias. @cruzados_oficial / Instagram / Reprodução

Anunciado nesta quarta-feira (1°), Guillermo Maripán é o primeiro reforço do Inter para a metade do ano. O jogador estava no Torino, da Itália, e não renovou o contrato. Ele assina com o Colorado até o fim de 2028 e tem no currículo mais de 60 jogos pela seleção chilena.

A prioridade era encontrar um zagueiro que chegasse para ser titular e que se adequasse à realidade financeira do clube. E ele desembarcará em Porto Alegre com o apoio de um dos maiores ídolos do Inter, o também chileno Elías Figueroa, bicampeão brasileiro em 1975 e 1976.

— Ele é um bom jogador. A gente conhece bem ele. Eu acho que pode jogar bem no Inter. Espero que a torcida acompanhe ele também — disse Figueroa.

O defensor foi revelado pela Universidad Católica, do Chile, mas tem trajetória consolidada na Europa. Primeiro, passou pelo Alavés, da Espanha. Depois, foi vendido ao Monaco por cerca de 20 milhões de euros. Nas duas últimas temporadas, atuou no futebol italiano.

Apelidado de "El Memo", Maripán também tem experiência pela seleção chilena, pela qual jogou ao lado dos ex-jogadores do Inter Charles Aránguiz e Carlos Palacios. Convocado pela primeira vez em 2017, o jogador soma 62 partidas, disputou três edições da Copa América e é titular da La Roja.

— Ele é um dos poucos jogadores chilenos que teve uma carreira estável na Europa recentemente. Na verdade, eu diria que ele é o que teve mais — disse Carlos Madariga, editor de esportes da Rádio ADN, do Chile.

Como joga

Maripán é titular da seleção chilena. Pablo PORCIUNCULA / AFP

Jogador mais experiente, Maripán tem como principal qualidade a imposição física e costuma ser mais "firme" nas entradas, deixando uma impressão mais no sentido "cão de guarda". Em contrapartida, recebeu apenas quatro cartões vermelhos na carreira.

Com 1m92cm, o jogador se destaca na bola área, tanto na defesa quanto no ataque. No Torino, o chileno atuava com frequência em um esquema de três zagueiros, com preferência pela posição mais centralizada, já que exige menos da velocidade.

— É um bom zagueiro central. Um pouco lento, mas com boa qualidade e experiência. É um zagueiro central perfeito em uma defesa com três jogadores — comentou Nicola Balice, repórter do Jornal La Stampa, de Turim.

Nesta temporada, Maripán já dava indícios de que não seguiria no Torino, o que o tirou do time titular a partir do começo do ano. Mesmo assim, disputou 29 jogos pelo clube na temporada e marcou dois gols.

Aprovado pelo ídolo

Figueroa aprovou a contratação do Inter. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Para Figueroa, tido como o maior zagueiro da história do Inter e do Chile, Maripán não sentirá a pressão de jogar no Colorado. Desde 2017, ele atua pela seleção chilena e acumula mais de 60 convocações e três Copas América no currículo.

— O Inter é um time que tem jogadores que sabem que tem que jogar, e a responsabilidade é responder bem — comentou Figueroa.

Ainda não se sabe qual será o número da camiseta de Maripán. A histórica camisa 3, que foi de Figueroa, está vaga. A numeração é pesada na história colorada, já que também foi de Índio. Caso o novo contratado opte por ela, Figueroa torcerá para o peso não ser tão grande para ele.

— Espero que não tanto para ele (risos). Mas aí deixamos a camisa para ele escolher — concluiu Figueroa.

O fato é que Maripán agradou à direção colorada desde o momento em que foi oferecido ao clube. O esforço do Inter para contar com o atleta deve refletir na titularidade imediata e, quem sabe, na lendária camisa 3.